«Газпром» не согласен простить жителям Чечни 9 млрд рублей долгов. Компания обжалует решение суда

«Газпром межрегионгаз Грозный» будет обжаловать решение суда чеченской столицы о списании жителям республики долгов за газ на 9 млрд рублей. Иск в суд подала республиканская прокуратура, которая сочла, что сроки для взыскания вышли.

В компании заверили, что не предоставляли документов о том, что попытка списать задолженность является безнадежной, о чем в суде заявила прокуратура. Об этом 18 января сообщает RT.

Заводской районный суд принял решение списать должникам в Чечне 9 миллиардов рублей. Прокуратура указала, что попытки добиться оплаты вызывают рост напряженности и протестные настроения в республике.