Toyota Camry вернулась владельцу

предоставлено компанией ARKAN

Благодаря поисковой закладке ARKAN Pulsar 16 января владельцу вернулся угнанный накануне автомобиль Toyota Camry.

15 января на Гражданском проспекте в Петербурге на парковке ТРК около 21:00 был угнан автомобиль Toyota Camry.

На автомобиле была установлена поисковая закладка ARKAN Pulsar, которая активируется в случае угона. На следующий день в 18:39 ARKAN Pulsar вышел на связь, благодаря чему сотрудники ARKAN определили местоположение. Машина отображалась за городом, в районе поселка Ленинского на улице Советской. К месту происшествия незамедлительно выехала охранно-поисковая группа ARKAN. Машина была обнаружена по указанным координатам, в результате осмотра повреждений не зафиксировано. До прибытия сотрудников ДЧ ГУ МВД охранно-поисковая группа ARKAN оставалась рядом с автомобилем.

Автовладельцы, помните, парковки торговых центров, особенно вблизи дорожных развязок популярны у угонщиков.