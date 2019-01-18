В Татарском проливе в шторм и при шквалистом ветре спасают пилота Су-34. Второй истребитель вернулся на базу на одном двигателе

Одного из летчиков столкнувшихся истребителей Су-34 спасатели обнаружили в Татарском проливе 18 января. Пилот подает световые сигналы. Второй истребитель вернулся на базу.

«Экипаж вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа визуально видит летчика самолета Су-34 на спасательном плоту. Летчик подает световые сигналы», – сообщает телеканал 360 со ссылкой на Минобороны. Судьба второго пилота неизвестна, хотя очевидцы ранее сообщали, что после крушения видели над морем два оранжевых купола.

В военном ведомстве добавили, что спасательная операция проходит при шквалистом ветре и шторме 4 балла. К данному району приближается рыболовецкое судно.

Второй истребитель, по данным ТАСС, на одном двигателе сел на аэродроме в Хурбе. О его экипаже ничего не сообщается.

Столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 произошло во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования. Самолеты были без боекомплекта. Один из истребителей упал в море.

ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщает, что из-за инцидента полеты Су-34 на всей территории России приостановлены.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разработан компанией «Сухой». Он приходит на смену устаревшему Су-24, который превосходит по эффективности более чем вдвое, и призван стать основным самолетом истребительно-бомбардировочной авиации России.