«Успокоившая» ребенка расческой по голове в Петербурге получила год колонии

Год в колонии общего режима получила петербурженка, вонзившая расческу в голову двухлетней племянницы. Мягкий приговор обусловлен признанием вины женщиной и особым порядком рассмотрения дела.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Снежана Русецкая признана виновной в том, что 11 августа 2018 года в квартире дома по улице Кубинской ударила по голове массажной расческой свою племянницу 2-х лет. Ударила так, что металлический зубчик оказался в голове ребенка.

Сначала родные пытались представить дело так, что девочка сама упала на расческу. Но правда быстро выяснилась. В свое оправдание тётя заявила, что ребенок кричал, и его нужно было успокоить. Своеобразный метод успокоения сочли тяжким вредом здоровью.