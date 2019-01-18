«Коммерсантъ»: Нефтяники жалуются на рост предписаний от Росгвардии. Ведомство считает проблему надуманной

Руководители нефтяных компаний остались недовольны якобы увеличившимся числом предписаний от Росгвардии, которая курирует деятельность частных охранных предприятий. Нефтяники считают, что их лишают права выбирать охрану для объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом 18 января рассказала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, который игроки рынка составили секретарю российского Совета безопасности Николаю Патрушеву.

Авторы обращения указывают, что у Росгвардии появились полномочия контролировать деятельность ЧОПов и ФГУП «Охрана», что раньше входило в компетенцию МВД. После выхода постановления № 729 охраняющие объекты частные предприятия могут быть лишены лицензии, рассказали анонимные источники издания. Кроме того, нефтяники жалуются на нестыковку: закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса дает компаниям возможность самим привлекать ЧОПы, но пункт 21 приложения 1 к постановлению правительства №587 запрещает это делать. Однако раньше, как рассказали источники, это не мешало нефтяникам. Теперь они просят Совбез России вмешаться в ситуацию.

Письмо, по данным издания, подписали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков и руководитель «Татнефти» Наиль Маганов.

В Росгвардии посчитали проблему надуманной. «У нас конструктивный диалог со всеми участниками рынка. Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете», – заявил представитель ведомства Валерий Грибакин. Кроме того, он опроверг информацию о росте числа предписаний.