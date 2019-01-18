«По повреждениям думали - лёгкое ДТП». В столкновении легковушек в Гатчине погиб водитель

Утром пятницы, 18 января, в Ленинградской области столкнулись две отечественные легковушки. Несмотря на то, что со стороны повреждения показались очевидцам несерьезными, авария оказалась смертельной.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 7:30 в Гатчине, в районе дома 13, корпус 2, по Пушкинскому шоссе. По предварительным данным, 64-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2111, столкнулся с LADA Granta под управлением 61-летнего мужчины. В результате водитель «Лады» 11-й модели скончался.

Очевидцы в группе «АВТО Гатчина» отмечают, что машины повреждены не сильно. «Утром проезжали мимо... По повреждениям думали – лёгкое ДТП», – пишет Владислава.

«Такое чувство, судя по повреждениям авто, что он не в результате ДТП погиб, а как будто ему стало плохо, и в результате – ДТП!» – замечает Виктор.

В ГИБДД по факту произошедшего ведется проверка.