СК призвал не верить запрещенной ИГ, взявшей на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске

Следственный комитет РФ ответил на признание запрещенной террористической организации «Исламское государство» о причастности ко взрыву в жилом доме Магнитогорска. В ведомстве напомнили, что ИГ любит приписывать себе то, чего не совершало.

«С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа, – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. – Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено».

Она отметила, что результаты комплекса экспертиз еще ожидаются. Также продолжается допрос свидетелей и потерпевших.

«Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», – добавила Петренко.

Напомним, резонансную новость утром 18 января сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в Интернете. По ее данным, террористы заявили о том, что именно они якобы заложили и привели в действие взрывчатку в жилом здании, а также в микроавтобус, который тоже взорвался в городе 31 января.

Слухи о теракте будоражили Магнитогорск с момента ЧП, но силовики и власти их опровергали, называя подобную информацию домыслами и фейками.

Ранее запрещенная в РФ организация ИГИЛ также заявила о своей причастности к трагедии в Сургуте, где утром 19 августа 2017 года молодой человек ножом ранил семерых прохожих.