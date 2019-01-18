«Касание в воздухе». Минобороны подтвердило столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке

Столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 подтвердило Министерство обороны РФ. Полет был плановым, а самолеты были без боекомплекта. Один из истребителей упал в море, судьба второго самолета и его экипажа неизвестна.

«Восемнадцатого января в 8:07 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», — сообщили в Минобороны РИА Новости.

По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом, отделяющим Сахалин от материковой части России. По данным СМИ, один из самолетов упал в море, его пилотам удалось катапультироваться. «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах передал, что спасатели с воздуха увидели в Татарском проливе аварийные огни, предположительно, спасательного плота истребителя Су-34.

«Наблюдают огни в Татарском проливе. Возможно — плот с экипажем Су-34», — сказал собеседник.

О втором самолете — участнике столкновения информации пока не поступало.

ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщает, что из-за инцидента полеты Су-34 на всей территории России приостановлены.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разработан компанией «Сухой». Он приходит на смену устаревшему Су-24, который превосходит по эффективности более чем вдвое, и призван стать основным самолетом истребительно-бомбардировочной авиации России.