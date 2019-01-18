Даню спасёт только операция

У 4-летнего Дани редкое генетическое заболевание – дискератоз, при котором костный мозг не вырабатывает достаточно клеток крови. В мире с таким диагнозом несколько сотен людей, в России – около десяти. Дане постоянно делают переливание крови, но это даёт лишь кратковременный эффект. Спасти мальчика может только пересадка костного мозга, но стоимость лечения для семьи огромна.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на операцию.

Грабовецкий Даня, 4 года

Врождённый дискератоз

Необходима трансплантация костного мозга. Стоимость 18 715 356 руб. Не хватает 11 490 403 руб.

Даня долгожданный малыш от второй беременности – первый ребёнок в семье Грабовецких так и не появился на свет. Кроха вдохнул в родителей новую жизнь и наполнил каждый уголок дома счастьем и любовью. Но счастье было не долгим.

Внезапно малыш попал в больницу из-за простуды, где и поставили страшный диагноз – врождённый дискератоз. Это очень редкое генетическое заболевание. В мире известно только несколько сотен подобных историй, в России – около десяти. При этой болезни костный мозг не вырабатывает достаточно клеток крови – образуются пигментные пятна на коже, начинается дистрофия ногтей и поражение слизистых оболочек.

Сейчас жизнь Дани полностью зависит от донорской крови. Ему постоянно делают переливания, но это даёт лишь временный эффект. Костный мозг мальчика уже перестаёт работать, в любой момент может произойти кровоизлияние, и ребёнок погибнет. Помочь может лишь трансплантация костного мозга.

В России нет успешного опыта проведения ТКМ при этом крайне редком заболевании, поэтому родители Дани обратились в израильскую клинику «Хадасса», где огромный и удачный опыт лечения сложных случаев. В клинике выставили счёт на 18 715 356 рублей. Пока собрать удалось меньше половины. У семьи денег нет, а время не ждёт – состояние Дани ухудшается слишком быстро, болезнь каждый день лишает ребёнка шанса на спасение.

О том, как помочь Дане, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Алёша»- http://aleshafond.ru/children/grabovetskiy-danya?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=grabovetskiy.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Грабовецкого Дани"