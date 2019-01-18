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18.01.2019 10:23
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Где в Петербурге искать настоящую малоэтажку

Близость к природе, приватность проживания, интересная инфраструктура и особая атмосфера. ЖК «Образцовый квартал 4» соответствует этим критериям и предлагает своим жителям новые преимущества.

Где в Петербурге искать настоящую малоэтажку

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Что мы ищем на самом деле, когда выбираем новую квартиру? Ощущение комфорта, уюта, безопасности, как в детстве. Поэтому жители мегаполиса все чаще выбирают малоэтажные жилые комплексы, ведь они дают возможность жить в уютной обстановке, сохраняя при этом удобства городской инфраструктуры.

Востребованная малоэтажка закономерно расположена в красивых местах, где есть еще и особые «точки притяжения» – исторические пригороды и важнейшие инфраструктурные объекты. Таких, как Пушкинский район Петербурга, на территории которого находится аэропорт Пулково, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» и прекрасные парки. Именно здесь компания «Терминал-Ресурс» строит жилые комплексы «Образцовые кварталы». Дома расположены всего в 15-20 минутах езды от ближайшей станции метро – «Московская», а по Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге от них можно быстро доехать в любой район Петербурга и Ленобласти. Все комплексы входят в масштабный проект малоэтажной комплексной застройки «На Царскосельских холмах», которым предусмотрено создание нового района с жильем и инфраструктурой.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Первые три «Образцовых» уже сданы, причем каждый – с опережением графика, недавно на рынок вышел пятый «Образцовый квартал». Востребован строящийся ЖК «Образцовый квартал 4», который уже опередил намеченный план и также планируется к сдаче раньше срока.

Чем интересен четвертый «Образцовый квартал» кроме высоких темпов строительства и местоположения? Прежде всего, своей концепцией. Застройщик создал новую территорию для жизни: чистую, тихую, уютную, где соседи знают друг друга в лицо. Четырехэтажные дома всего на 235 квартир зеленым двором и мансардой обеспечивают визуальный комфорт и не «давят» на человека. Во дворах и вокруг домов еще во время строительства высаживаются кустарники, цветы и высокие деревья. Жилые первые этажи комплекса довольно высокие: подоконник находится на уровне двух метров от земли.

Внутри корпусов светлые входные группы и просторные лестничные площадки дарят ощущение легкости, а бесшумные лифты сделают путь к квартире удобным и быстрым. Все квартиры «Образцового квартала 4» имеют эргономичные планировки в европейском стиле: просторные кухни, гостиные с широкими остекленными балконами. Потолки в жилых помещениях – высокие, до 2,7 метров (и до 4,5 в мансардах), окна – панорамные с французскими балконами.

Особого внимания заслуживают инженерные решения «Образцовых кварталов» и четвертого комплекса в том числе. В квартирах уложен теплый водяной пол Uponor с возможностью регулировать температуру в разных комнатах. На крыше каждого дома установлены автономные газовые котельные, которые избавят жильцов от перебоев с горячим водоснабжением. Кроме того, все корпуса возведены по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов. Все вместе – современные коммуникации и уникальные технико-инженерные решения делают жизнь новоселов комфортнее и сокращают коммунальную плату примерно до 30%.

В «Образцовом квартале 4» продуманы не только пространство квартир, парадных и инженерные коммуникации. У местных жителей и у гостей комплекса не возникнет проблем с парковкой – места достаточно. Во дворах появятся большие детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки. Все необходимые предприятия торговли и бытового обслуживания будут работать неподалеку в отдельно стоящем здании – бизнес-парке Garage, строительство которого начнется уже весной.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Впрочем, и остальные городские блага под рукой. По соседству с жилыми комплексами находится конноспортивный клуб «Райдер», неподалеку строятся теннисные корты и крытая ледовая арена с искусственным льдом. В 20 минутах езды расположен комплекс для активного отдыха Туутари Парк, еще ближе находятся парки Пушкина и Павловска и остальные различные объекты инфраструктуры.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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