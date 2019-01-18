В Купчино «газовщик» прихватил из квартиры коробку со «сладким» - крупной суммой денег

Коробку из-под печенья вынес из квартиры во Фрунзенском районе Петербурга «газовщик». Злоумышленник охотился не за десертом, а за крупной суммой денег, находившейся внутри.

Как стало известно «Фонтанке» и подтвердили в пресс-службе полицейского главка, днем 17 января в дверь квартиры на Будапештской улице, 41/14, позвонили. Открывшей 78-летней хозяйке визитер представился сотрудником газовой службы. Пенсионерка, слышавшая про недавние ЧП в России, связанные, как ранее сообщалось, с утечками газа, впустила мужчину в квартиру.

После ухода визитера пожилая женщина обратила внимание на отсутствие коробки из-под печенья. Внутри были не кондитерские изделия, а 200 тысяч рублей. Полиция разыскивает мужчину лет 40 в синей форме.