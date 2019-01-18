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Город
18.01.2019 10:37
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Для крещенских купаний в Петербурге оборудовали 28 купелей. Больше всего в Петродворцовом и Красносельском районах

«Фонтанка» публикует адреса и режим работы мест, где можно будет окунуться на Крещение в Петербурге в 2019 году. Данные предоставила пресс-служба городского управления МЧС. Для крещенских купаний подготовлены 28 купелей.

Их адреса:

Василеостровский район, В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2, на спуске к р. Неве, напротив храма Успения Пресвятой Богородицы

18.01.2019 с 11:00 до 05:00

19.01.2019 с 10:00 до 05:00

20.01.2019 с 10:00 до 24:00

Выборгский район, Среднее Суздальское озеро (ул. Никольская д. 13 – территория Петровского оздоровительного центра)

с 21:00 18.01.2019 до 16:00 20.01.2019

Выборгский район, Среднее Суздальское Озеро, ул. Большая Озерная, напротив д. 84

с 18:00 18.01.2019 до 16:00 20.01.2019

Колпинский район, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 217 (церковь Святого Благоверного Князя Александра Невского), река Нева

с 18:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019

Колпинский район, г. Колпино, ул. Володарского, д.42 (Свято-Троицкий приход), река Ижора

с 18:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019

Красногвардейский район, Пр. Косыгина, д. 7А, купель возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы

с 20:00 18.01.2019 до 04:00 19.01.2019 и с 09:00 до 19:00 19.01.2019

Красногвардейский район, Малоохтинский пр., д. 52. Купель (сборный бассейн) возле храма Успения Пресвятой Богородицы

с 20:00 18.01.2019 до 04:00 19.01.2019 и с 09:00 до 19:00 19.01.2019

Красносельский район, Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45, храм Святых мучеников Адриана и Наталии

с 12:30 до 22:00 18.01.2019 и с 12:30 до 22:30 19.01.2019

Красносельский район, Горелово, ул. Коммунаров, д. 145, храм Священномученика Фаддея Архиепископа

с 23:00 18.01.2019 до 02:00 19.01.2019

Красносельский район, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 108. Приход Красносельского гарнизонного Свято-Троицкого храма

с 20:00 18.01.2019 до 02:00 19.01.2019 и с 11:00 до 20:00 19.01.2019

Красносельский район, Озеро Гореловское, напротив в/ч № 13821

с 00:00 до 15:00 19.01.2019

Кронштадтский район, г.Кронштадт, Тулонская аллея, д. 3. Территория летней пристани

с 14:00 18.01.2019 до 03:00 19.01.2019 и с 08:00 до 24:00 19.01.2019

Курортный район, г. Сестрорецк, Петровская набережная, д.1, территория храма святых апостолов Петра и Павла, озеро Разлив

с 18:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019

Курортный район, п. Песочный, ул. Мельничная, д. 32, купель возле часовни Серафима Саровского

с 12:30 до 22:00 19.01.2019

Невский район, пр. Обуховской Обороны, д. 24, река Нева, возле храма иконы Божьей Матери

с 11:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019

Невский район, Рыбацкий пр., д. 12, лит А. купель на р. Неве, напротив храма-часовни Покрова Пресвятой Богородицы в Рыбацком (территория яхт-клуба "Восточный")

с 13:30 18.01.2019 до окончания мероприятий 19.01.2019 и с 10:30 19.01.2019 до окончания мероприятий 19.01.2019

Невский район, Искровский пр., 11, купель на территории храма Святого Первоверховного Апостола Петра в парке Строителей

с 14:00 до 20:00 18.01.2019 и с 09:00 до 21:00 19.01.2019

Петроградский район, Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Невы, купель у Петропавловской крепости

с 10:00 до 24:00 19.01.2019

Петроградский район, Аптекарская наб., возле дома №8

с 21:00 18.01.2019 до 23:00 19.01.2019

Петродворцовый район, Ольгин пруд (напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»), г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32

с 12:00 19.01.2019 до 03.00 20.01.2019

Петродворцовый район, п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15, купель на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой пустыни

с 18:00 18.01.2019 до 04:00 19.01.2019 и с 10:00 до 21:00 19.01.2019

Петродворцовый район, п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (находится на территории Михайловки)

с 13:00 до 17:00 19.01.2019

Петродворцовый район, п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115. пруд у церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке

с 18:00 18.01.2019 до 04:30 19.01.2019 и с 10:00 до 23.00 19.01.2019

Приморский район, пос. Лахта, ул. Береговая, д. 19. Яхт-клуб "Геркулес"

с 10:00 до 22:00 19.01.2019

Приморский район, ул. Ольховая, д. 2. Парк Озеро Долгое

с 19:00 18.01.2019 до 02:00 19.01.2019 и с 07:00 до 22:00 19.01.2019

Пушкинский район, г. Пушкин, Колонистский пруд, СПС № 17

с 21:00 18.01.2019 до 06:00 19.01.2019 и с 11:00 до 18:00 19.01.2019

Пушкинский район, п. Тярлево, Черный пруд, ГМЗ «Павловск»

с 21:00 18.01.2019 до 04:00 19.01.2019 и с 11:00 до 18.00 19.01.2019

Фрунзенский район, парк Интернационалистов в районе расположения храма Георгия Победоносца, пр. Славы, д. 45

с 18:00 18.01.2019 до 18.00 19.01.2019.

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