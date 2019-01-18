Источник: На Дальнем Востоке в воздухе столкнулись два истребителя Су-34. Пилоты катапультировались

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке 18 января. Самолеты шли со стороны моря.

О ЧП сообщил источник в силовых структурах региона агентства ТАСС. Он отметил, что экипаж одного из самолетов смог катапультироваться. О судьбе обоих экипажей пока ничего не сообщается.

Источник РИА Новости отметил, что один истребитель Cу-34 пропал с радаров и мог упасть в Татарский пролив, отделяющий Сахалин от материковой части России. «Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования», — добавил собеседник агентства. Судьба второго истребителя неизвестна.

По данным «Интерфакса», пилоты обоих самолетов остались живы. «Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация, и два самолета, предположительно, могли столкнуться», — сказал источник агентства в экстренных службах.

Официального подтверждения крушения пока не поступало.