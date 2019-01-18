Взрыв в газетном комплексе на Ленинском произошел в офисе по продаже кассовой техники. Что говорят о ЧП очевидцы

Хлопок, вызвавший серьезный пожар и гибель трех человек в Санкт-Петербургском газетном комплексе, раздался в офисе фирмы, занимающейся продажей и обслуживанием кассовых аппаратов. В момент взрыва в помещении были посетители, одна из клиенток чудом спаслась и уже рассказала сотрудникам правоохранительных органов о том, чему стала свидетелем.

По данным «Фонтанки», 17 января, пока пожарные еще тушили возгорание на Ленинском проспекте, 139, сотрудники полиции уже побеседовали с очевидцем. Это 21-летняя замдиректора магазина «Лайм». Она рассказала, что около половины второго приехала в офис №220 на втором этаже комплекса ГГК, в котором находится магазин ООО «АВС Юнисэил ЦТО», занимающийся продажей и обслуживанием кассовых аппаратов. Молодая женщина хотела купить новый кассовый аппарат. Ее сопровождали 29-летний муж и знакомый супруга, которые вместе с петербурженкой зашли в офис. В разгаре покупки (на часах было около 15:50) сотрудница «Лайма» вышла за кофе в общий коридор комплекса. Пока напиток готовился в вейдинговом аппарате, в 220-м раздался хлопок, после которого из помещения повалил едкий дым. Женщина поспешила покинуть здание, что стало с мужем и его другом, она не знает.

Напомним, пожар охватил площадь в 100 квадратных метров на втором и третьем этажах, вызвав обрушение перекрытий. Погибли три человека — их данные устанавливаются. Также в больницы доставили двух женщин и мужчину. У пострадавших не только отравление дымом: у двух человек — сотрясение головного мозга, у 33-летней женщины, которую задело сильнее всего, — перелом скулы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.