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Происшествия
18.01.2019 09:54
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Взрыв в газетном комплексе на Ленинском произошел в офисе по продаже кассовой техники. Что говорят о ЧП очевидцы

Хлопок, вызвавший серьезный пожар и гибель трех человек в Санкт-Петербургском газетном комплексе, раздался в офисе фирмы, занимающейся продажей и обслуживанием кассовых аппаратов. В момент взрыва в помещении были посетители, одна из клиенток чудом спаслась и уже рассказала сотрудникам правоохранительных органов о том, чему стала свидетелем. 

По данным «Фонтанки», 17 января, пока пожарные еще тушили возгорание на Ленинском проспекте, 139, сотрудники полиции уже побеседовали с очевидцем. Это 21-летняя замдиректора магазина «Лайм». Она рассказала, что около половины второго приехала в офис №220 на втором этаже комплекса ГГК, в котором находится магазин ООО «АВС Юнисэил ЦТО», занимающийся продажей и обслуживанием кассовых аппаратов. Молодая женщина хотела купить новый кассовый аппарат. Ее сопровождали 29-летний муж и знакомый супруга, которые вместе с петербурженкой зашли в офис. В разгаре покупки (на часах было около 15:50) сотрудница «Лайма» вышла за кофе в общий коридор комплекса. Пока напиток готовился в вейдинговом аппарате, в 220-м раздался хлопок, после которого из помещения повалил едкий дым. Женщина поспешила покинуть здание, что стало с мужем и его другом, она не знает. 

Напомним, пожар охватил площадь в 100 квадратных метров на втором и третьем этажах, вызвав обрушение перекрытий. Погибли три человека — их данные устанавливаются. Также в больницы доставили двух женщин и мужчину. У пострадавших не только отравление дымом: у двух человек — сотрясение головного мозга, у 33-летней женщины, которую задело сильнее всего, — перелом скулы. 

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 


© Фонтанка.Ру

Справка:

Санкт-Петербургский газетный комплекс – филиал акционерного общества «Первая образцовая типография» (ПОТ), принадлежащего Росимуществу. Здание, помещения в котором в основном занимали арендаторы, готовили к имущественному аудиту. У МЧС были претензии к соблюдению правил пожарной безопасности, что не помещало ведомству тоже снимать на Ленинском, 139, несколько квадратных метров.

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