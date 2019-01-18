В Брюсселе обрушилась переправа через канал Виллебрук. Автоматический мост придавил корабль

Участок моста через канал Виллебрук обрушился в Брюсселе утром 18 января. Движение перекрыли минимум до субботы.

Через мост осуществлялось грузовое сообщение между столицей и устьем Шельды вокруг Антверпена. «Весь трафик на бельгийском канале Брюссель-Виллебрук был остановлен как минимум до субботы после аварии на мосту», — говорится в сообщении Reuters.

Мост поднимается автоматически, пропуская корабли, которые плывут по каналу. По данным агентства, с мостом столкнулось грузовое судно. По данным местных СМИ, у моста оказались сразу двое грузовых судов, одно из которых пропустило второе, после чего двинулось следом. Автоматика, вероятно, не заметила второй корабль и мост начал опускаться на него. Удар оказался сильным, судно получило повреждения, люди на борту не пострадали.

Brug Humbeek maanden buiten gebruik https://t.co/gqR51lQcxS — Radio 2 Vlaams-Brabant & Brussel (@Radio2VlaBra) 18 января 2019 г.

Точные причины обрушения и ущерб выясняются. Водное сообщение столицы Бельгии с другими городами пока приостановлено.