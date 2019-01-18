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Сотрудники Центра «Э» задержали осуждённого за экстремизм Дмитрия Шульца. Петербуржец отсрочил пребывание в несвободе на 14 месяцев

Осуждённого за экстремизм Дмитрия Боброва задержали в Петербурге. Осенью 2017 года националист Шульц уклонился от выслушивания собственного приговора, наказание не могло настигнуть его почти полтора года.

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, сотрудники Центра «Э» задержали Дмитрия Боброва накануне вечером недалеко от его квартиры на улице Хасанской и доставили в 13 отделение полиции в Красногвардейском районе. Теперь его ждёт камера в Новых Крестах. 

11 сентября 2017 года Красногвардейский районный суд признал Боброва виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно в унижении человеческого достоинства по признакам расы (ст. 282, ч. 1, УК РФ). 

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в соцсети «ВКонтакте». Суть текстов сводилась к разделению людей на «высшую» и «низшую» расы. Бобров вину не признал. Показания по делу давали в том числе и его родные.

В качестве меры пресечения Шульцу избирали подписку о невыезде. Приговорив Боброва к двум годам строгого режима, её изменили на арест в Крестах до вступления решения суда в силу. Между тем надеть наручники на Шульца не удалось: он не явился на оглашение приговора. 

Справка:

Напомним, в 2000-х годах Бобров создал экстремистскую группировку «Шульц-88» и был приговорен к шести годам колонии. После освобождения он отошел от насильственных действий, сделав акцент на идеологической работе. В группе организации националист публиковал записи, в которых, как установил суд, содержатся высказывания уничижительного характера по отношению к людям, принадлежащим к расовым группам (западноевропейцам).  «Народная социальная инициатива» признана экстремистской и запрещённой на территории РФ организацией.

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