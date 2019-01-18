Мединский предложил ввести квоты на звания заслуженных артистов, чтобы не обижать регионы

Министр культуры России Владимир Мединский готов рассмотреть вопрос о квотах на звания заслуженных артистов для деятелей искусства, работающих в российских регионах. Об этом сообщается на сайте Минкультуры 18 января.

«Нужно подумать о разумном квотировании», — сказал он, отвечая на вопрос министра культуры Хабаровского края Александра Федотова, который посетовал на то, что региональные артисты, в отличие от московских и петербургских, редко получают почетные звания.

По словам Мединского, статистика показывает, что 67% получивших звание заслуженного артиста представляют Москву и Петербург. «Безусловно, крен должен быть в пользу регионов, поскольку должна быть дополнительная мотивация», — добавил он.

Мединский пояснил, что в Москве за каждым деятелем, выдвигаемым на получение звания, стоят группы поддержки. «Если вы такую систему отработаете, с удовольствием рассмотрим», — указал министр.