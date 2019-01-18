В Швейцарии не нашли акций «Газпрома» в Nord Stream, которые просил арестовать «Нафтогаз»

В Швейцарии не оказалось акций «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые должны были быть арестованы по решению швейцарского суда в рамках спора российской компании с «Нафтогазом». Суд кантона Цуг принял решение отменить арест ценных бумаг.

Подробности РБК 18 января сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«То есть этих активов «Газпрома», по данным этих компаний, в Швейцарии нет. По крайней мере, их пока не удалось найти там», — пояснил Витренко. При этом он подчеркнул, что «Нафтогаз» «случайно» нашел часть этих акций в Великобритании и дочерняя структура «Газпрома» «вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать». В то же время швейцарский суд подтвердил решения Стокгольмского арбитража и возможность их принудительного исполнения на территории Швейцарии. «Нужно только найти активы для взыскания», — добавил он.

Ранее в четверг, 17 января, «Газпром» заявил, что швейцарский суд отменил решение о наложении обеспечительных мер на акции монополиста в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Арбитраж Торговой палаты Стокгольма в феврале 2018 года вынес решение по спору между двумя газовыми компаниями из-за условий по транзиту российского газа по территории Украины. Суд частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и взыскал с «Газпрома» около $4,6 млрд, но с учетом платы со стороны Украины за уже поставленный газ российская компания оказалась должна только $2,5 млрд. «Газпром» оспорил решение Стокгольмского арбитража.

В июне в Швейцарии, Голландии и Великобритании начались аресты активов «Газпрома» в рамках исполнения решения арбитража. В сентябре английский суд пересмотрел свое решение, после того как российская компания пообещала не отчуждать акции Nord Stream AG. Спустя два месяца суд в Швейцарии постановил запретить Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять выплаты в адрес «Газпрома».