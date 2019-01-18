«Ресурс выработан в 14 раз». В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии оборудования одного из модулей МКС

Оборудование первого модуля Международной космической станции (МКС) «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы. При этом система телеметрического контроля находится в критическом состоянии. Об этом говорится в докладе специалистов центра им. М.В. Хруничева.

«Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», — приводит 18 января текст доклада РБК.

Специалисты добавили, что сертифицированный срок службы функционально-грузового блока «Заря» истек в ноябре 2013 года, однако затем его продлили до 2024 года. Отмечается, что эту дату согласовали со всеми партнерами по программе МКС.

В центре рассказали, что наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8. По данным специалистов, ее ресурс выработан более чем в 14 раз. В связи с этим «при выполнении рутинных операций» космонавты используют данные оборудования американского сегмента МКС.

Первый модуль МКС «Заря» запустили в 1998 году, а в настоящее время орбитальный комплекс насчитывает 14 модулей. При этом Россия в среднем тратит на поддержание деятельности станции до 1,5 млрд долларов в год, а также несет основную нагрузку по доставке к МКС экипажей и грузов.