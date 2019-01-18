Жителям Чечни простят долги за газ на 9 миллиардов рублей, чтобы не создавать «социальную напряженность»

Заводской районный суд Грозного постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд рублей. С иском к к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» обратилась прокуратура Чечни. Сообщение опубликовано на сайте республиканского надзорного ведомства 18 января.

Как заявили в прокуратуре, компания «вопреки требованиям законодательства» не составляла необходимые для списания дебиторской задолженности населения документы. Эти материалы должны были показать долги населения, взыскание которых «в силу истечения сроков исковой давности стало безнадежным».

«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд. руб., в установленном порядке не была списана», — указали представители прокуратуры. При этом в прокуратуре подчеркнули, что действия «Газпром межрегионгаз Грозный», который начал массово предъявлять жителям требования об оплате задолженности, создавали «в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления».

«Исследовав представленные прокурором доказательства, суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать указанную задолженность», — заключили в прокуратуре. Сколько именно жителей затронет списание долгов в ведомстве не уточнили.