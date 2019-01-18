На Белградской заварили трубу, устроившую «ад» для автомобилистов

Девять метров прохудившейся трубы заменили во Фрунзенском районе Петербурга. Тепло вернули в пять домов.

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга» 18 января, в полночь у 28 дома по улице Белградской завершили сварочные работы. В 6.30 отопление в пять домов вернулось. Над устранением аварии трудились 30 специалистов и 10 единиц техники, ремонт удалось завершить раньше срока.

Труба диаметром 800 метров дала течь накануне. Водителям пришлось добираться на работу сквозь туманный «апокалипсис». Поднимавшийся пар свёл видимость к нулю, на участке, по словам водителей, не обошлось без аварий.