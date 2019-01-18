«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске

Авторство взрыва дома и микроавтобуса в Магнитогорске приписала себе запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Об этом 18 января сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете. Террористы в газете сообщили об ответственности за взрывы.

Телеграм-канал Directorate 4, освещающий активность боевиков, опубликовал предположительно перевод статьи ИГ. Как следует из перевода, взрывчатку в здании заложили и привели в действие последователи запрещенной группировки. Длительное молчание объясняется необходимостью безопасности исполнителей теракта. При этом канал отмечает, что никаких других подробностей в статье не приводится.

«Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было», — пишут в телеграм-канале.

Официальных комментариев российских силовых структур по поводу ситуации пока не поступало.

Подъезд десятиэтажки в Магнитогорске взорвался ранним утром 31 декабря, когда большинство жильцов ещё спали. Погибли 39 человек. Спасатели разбирали завалы 4 дня. Под обломками живыми были найдены шесть человек, в том числе 11-месячный мальчик. 3 января МЧС объявило о завершении спасательной операции.

Часть жителей Магнитогорска высказали предположение, что взрыв дома на Карла Маркса – это теракт, и связали его с взорвавшейся «ГАЗелью», по которой якобы стреляла полиция. В городском управлении МВД это предположение опровергли и заявили, что в обоих случаях причиной взрыва был газ.

Следственный комитет ранее отверг версию теракта, которую в Интернете стали обсуждать после сообщений анонимных источников в СМИ. При этом в ведомстве также подчеркнули, что «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва».