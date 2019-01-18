Нет установок пожаротушения и отсутствует система оповещения. Сгоревший газетный комплекс испытывал серьезные проблемы с безопасностью

Более сорока процентов площади Санкт-Петербургского газетного комплекса, после пожара в котором погибли три человека, не были оборудованы автоматическими средствами пожаротушения, а система оповещения не срабатывала при нештатных ситуациях. МЧС Петербурга регулярно находило в сгоревшем здании одинаковые нарушения и давало отсрочку для устранения.

Как следует из опубликованной в едином реестре проверок отчетности, газетный комплекс в последний раз проверяли в ноябре 2018 года. Почти половина четырехэтажного здания размером 200 на 100 метров не оборудована автоматическими установками пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения неисправны — такой вывод сделали инспекторы пожнадзора и дали время на устранение до 1 июня 2019 года.

В газетном комплексе, судя по результатам проверки, для увеличения арендных мест делали перепланировку, и во вновь выгороженных помещениях отсутствовали речевые оповещатели.

«В связи с чем оповещение людей, находящихся в указанных помещениях, при возникновении пожара невозможно», – признавали сотрудники МЧС.

Кроме того, под критерии безопасности не подходили несущие элементы здания. Они не доведены до требуемого уровня огнестойкости. При пожаре, напомним, рухнули перекрытия между вторым и третьим этажами.

За последние два года представители МЧС шесть раз проверяли здание газетного комплекса на Ленинском, 139 и каждый раз фиксировали нарушения. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки» «Взрыв перед аудитом. Почему бывшая крупнейшая типография Петербурга была обречена».

Санкт-Петербургский газетный комплекс является филиалом акционерного общества «Первая образцовая типография», принадлежащего Росимуществу. В 2016 году была предпринята попытка приватизировать национальную полиграфическую сеть, но государство вернуло себе активы. С сентября 2018-го газетный комплекс в Петербурге прекратил производство, основная часть здания сдана в аренду коммерческим организациям. Договор аренды у комплекса имеется также с ГУ МЧС Петербурга, которое разместило здесь оборудование Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового скопления населения (ОКСИОН). Контракт стоимостью 3000 рублей на аренду 15 квадратных метров был заключен с ГУ МЧС 20 ноября 2018 года — на следующий день после начала последней проверки, по результатам которой сроки устранения были отнесены к лету 2019-го.

Пожар в газетном комплексе начался около четырех часов дня 17 января и закончился через шесть часов. Его тушили по второму номеру сложности с участием двухсот спасателей. Под завалами нашли тела трех человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».