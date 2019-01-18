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Город
18.01.2019 00:42
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«Столько снега, проще умереть, чем чистить». Уставший трактор, автобус на ручной тяге и «свиновик»: как Петербург переживает снегопад

Соцсети наполнились гневом и саркастическими замечаниями горожан в адрес коммунальщиков и чиновников вечером 17 января. Протестный потенциал раскрыл снегопад. 

В остроумии соревнуются пользователи под постом с фотографиями «уставшего трактора». По словам очевидцев, техника завалилась на бок во дворе 32-го дома по Народной улице. «Столько снега, проще умереть, чем чистить», – пишут горожане. «Вечная память единственному, кто вышел убирать снег», – шутят другие. «Ваш хоть устал. А наш вообще не вышел на уборку», – завидуют жителям Невского района петербуржцы из других частей города. 

 

«А у нас трактор носится по тротуарам...Уже третий круг сделал. Кто хочет увидеть работающий трактор, быстрее дуйте на Металлистов», – приглашают «посмотреть на чудо» другие пользователи. 

Не менее язвительные комментарии оставляют пользователи под фото, на котором пассажирам пришлось помогать водителю выталкивать из снега автобус. Транспорт встал из-за гололёда и сильных осадков на улице Черкасова. «По какому номеру звонить, чтоб чиновники с выданными лопатами прибежали? Кто знает?», – вопрошают горожане и саркастически отмечают, что снег посреди зимы в Петербурге — большая редкость. 

 

Пришлось потрудиться пассажирам автобуса и на улице Ушинского. «Сначала он везёт вас, потом вы везёте его», – шутят авторы поста. 

 

Не обошлось без зимних «забав» и в центре Петербурга. На перекрёстке Пушкинской улицы и Невского проспекта горожанам приходилось преодолевать огромную лужу. «Прыгнуть так, чтобы не попасть в лужу или же найти оптимальную траекторию... Вода плавно заполняет и Невский проспект! Это ж Питер! Воды у нас всегда навалом», – делятся впечатлениями горожане. 

 

Пока одни сталкиваются исключительно с различного рода проблемами из-за снега, другие нашли для себя возможность проявить творческий потенциал. Слепленная из снега свинья – своеобразный «свиновик» – украсила двор на Учительской улице. 

 

Врио губернатора Александр Беглов ввёл режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. О том, как этот же снегопад пережили в Финляндии, читайте в материале «Фонтанки»

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