Путин поговорил с Кустурицей о «независимой объединенной Сербии». Режиссер и музыкант рассказал президенту о своих планах

Президент России Владимир Путин провел встречу с сербским режиссером и музыкантом Эмиром Кустурицей в ходе своего визита в Белград. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняет ТАСС, Кустурица разговаривал с российским президентом о ситуации на Балканах, в том числе — в Сербии.

«Я поделился с президентом Путиным идеей независимой объединенной Сербии, насколько это возможно. Но больше всего я акцентировал внимание на ситуации в Республике Сербская, где местное население подвергается давлению со стороны политиков и не всегда свободно может выстраивать отношения с Россией, что, на мой взгляд, необходимо делать», – заявил режиссер.

Кроме того, Кустурица рассказал Путину, что планирует посетить Россию с концертами уже весной 2019 года.

Напомним, Владимир Путин 17 января находится с визитом в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич подарил ему щенка породы шарпланинац. На улицы встречать Путина вышли десятки тысяч людей.