Жителям Грозного простили 9 млрд рублей долгов за газ. Иначе они могли выйти протестовать

Компания «Газпром межрегионгаз Грозный» спишет 9 млрд рублей долга за газ с местных жителей. Как передает «Кавказский узел», такое решение 17 января вынес Заводской районный суд Грозного.

Принять его просила прокуратура — в надзорном ведомстве считают, что долг является «безнадежным к взысканию». Попытки требовать с жителей Грозного оплаты «создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения».

Отметим, по подсчетам мэрии, в Грозном около 35% жителей не платят за электричество, более 50% горожан имеют какую-либо задолженность по оплате коммунальных услуг.

С ноября 2017 года должников регулярно массово отключают от газа за долги, а в конце 2018-го Рамзан Кадыров уволил четырех префектов районов Грозного за то, что они не смогли собрать с населения долги за газ и электричество.