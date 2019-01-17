В Мурманской области взорвался газ. Погиб один человек, возбуждено уголовное дело

В селе Ловозеро Мурманской области вечером 17 января в гараже Апатитского филиала ОАО «Мурманскоблгаз» произошел взрыв газа. Как сообщили в Следственном комитете по региону, в результате один человек погиб на месте, двое пострадали.

По предварительной информации, взорвался газовый баллон, который был установлен в автомобиле. В момент происшествия машину якобы загоняли в гараж. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В момент взрыва в помещении находились три работника предприятия, один работник, 1969 года рождения, погиб на месте, двое — 1983 и 1974 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении СК.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу Ловозерского района.