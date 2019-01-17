Спасатели уехали с пожара в газетном комплексе. На его ликвидацию ушли почти шесть часов

Последний пожарный расчет уехал от газетного комплекса на Ленинском проспекте в Петербурге ближе к десяти вечера 17 января.

В региональном управлении МЧС сообщают о полной ликвидации пожара в 139-м доме по Ленинскому проспекту в 21:37. Вызов поступил в дежурную часть в 15:54, таким образом на его тушение спасатели потратили почти шесть часов.

С открытым огнем, как сообщалось ранее, огнеборцы справились вскоре после приезда к комплексу врио губернатора Александра Беглова. Он лично взялся руководить тушением пожара, в котором погибли трое человек.

Еще двое находятся в больнице — один надышался дымом, у второго сломан нос и ушиб груди — вскоре после начала пожара на втором этаже здания рухнули перекрытия. Один пострадавший в госпитализации не нуждался. Следственный комитет возбудил уголовное дело.