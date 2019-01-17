Луиш Нету: Помните фильм «Последний из могикан»? Раньше мы так называли Кришито. Сейчас, получается, таким становлюсь и я

Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету рассказал о взаимоотношениях с бывшими партнерами по петербургской команде. Как заявил 30-летний португальский футболист в интервью официальному сайте сине-бело-голубых, он скучает по многим из легионеров, ушедших в другие клубы.

«В WhatsApp все еще есть группа: там я, Витсель, Рондон, Халк, Данни, Хави Гарсия, Гарай, Кришито, Маурисио. Иногда там месяцами царит молчание, но мы поздравляем друг друга с днями рождения, праздниками, говорим, как скучаем. Группа называется «Venezuela in da house!» Ха-ха! Привет такой Рондону и Данни», – сказал защитник «Зенита».

По словам Нету, больше всего он скучает по Рондону, который ушел из «Зенита» летом 2015 года.

«С Рондоном мы были отличными друзьями, когда он играл в «Зените». Так получается, что у меня самые лучшие взаимоотношения с нападающими! Ха-ха! Мы не общаемся с ребятами ежедневно, но стараемся оставаться на связи, помнить друг о друге и тех временах. Помните фильм «Последний из могикан»? Мы так называли Кришито перед тем, как он ушел. Сейчас, получается, таким становлюсь и я. Честно — очень рад тому пути, который прошел вместе с клубом. В самом начале не мог даже предположить, что проведу за «Зенит» так много матчей, так много лет. Хочу поблагодарить клуб, болельщиков. После прошлого сезона я понял: когда ты остаешься без «Зенита», то скучаешь по нему очень сильно. Но я не говорю до свидания: давайте возьмем и выиграем этот чемпионат», – заявил Нету.