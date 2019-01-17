Из пожара на Седова огнеборцы спасли пятерых. Среди них трое — дети

Коммунальная квартира горела на улице Седова вечером 17 января. Пострадала кухня на первом этаже.

Как сообщает региональное управление МЧС, около 19:00 загорелась трехкомнатная коммунальная квартира на первом этаже 27-го дома по улице Седова. На место выехали три пожарных расчета, силами 15 спасателей из горящего помещения вывели пятерых человек, в том числе троих детей.

По данным МЧС, с пожаром удалось справиться за час — примерно к 20:00. Однако пост с фотографиями появился в соцсетях уже в шесть вечера.

В ведомстве уточняют информацию о пострадавших, очевидцы рассказали, что несколько человек надышались дымом. Возле здания дежурили три машины скорой помощи.