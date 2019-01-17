СКА обыграл московское «Динамо». Победный гол забил Дацюк

Победой для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Голы у СКА забили Динар Хафизуллин (16), Павел Дацюк (29) и Антон Белов (53). Две голевые передачи на счету у Никиты Гусева. Автором единственной шайбы у «Динамо» стал Дмитрий Кагарлицкий (22 – в большинстве).

СКА все еще занимает второе место в Западной конференции, уступая только ЦСКА. Отрыв от москвичей – пять очков (81 против 86), при этом у петербуржцев одна игра в запасе.

Ранее СКА обеспечил себе досрочный выход в плей-офф, который стартует 25 февраля. Следующий матч армейцы проведут 22 января против минского «Динамо» в Петербурге.