ВАДА закончила работу по извлечению данных из московской лаборатории. Теперь их проверят на подлинность

Группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в составе трех человек успешно извлекла электронные данные по допинг-пробам российских спортсменов из московской лаборатории. Как сообщает пресс-служба ВАДА 17 января, эти данные имеют решающее значение для возбуждения дел против нарушителей и снятия подозрений с невиновных спортсменов.

Данные были получены с различных серверов, приборов, компьютеров и другого электронного оборудования лаборатории. В настоящее время эта информация была вывезена из России для проверки подлинности и подробного анализа специалистами ВАДА.

Независимый Комитет ВАДА по соответствию должен вынести свой вердик 22 января.

- Это большой прорыв для чистоты спорта, – заявил президент ВАДА Крейг Риди. – Это показывает, что мы продолжаем добиваться реального прогресса, которого просто не было бы без решения Исполнительного комитета от 20 сентября (когда РУСАДА получила условное восстановление в правах – прим. ред.). Первый из трех этапов процесса, изложенного в этом решении, уже завершен. Тупик, связанный с доступом к московской лаборатории, преодолен, и это хорошая новость.

По словам Риди, теперь ВАДА переходит ко второму этапу, который включает проверку подлинности полученных данных. Учитывая объем данных, это займет некоторое время. Сколько именно, Риди не уточнил, но заметил, что у экспертов агентства есть все инструменты для проверки данных с высокой степенью достоверности.

«Как только данные будут подтверждены, мы сможем перейти к третьему этапу и оказать поддержку различным заинтересованным спортивным и другим антидопинговым организациям в возбуждении дел против спортсменов, принимавших допинг, и, как часть этого, обеспечить, чтобы определенные образцы, которые все еще хранятся в Московской лаборатории, были повторно проанализированы в аккредитованной лаборатории не позднее 30 июня 2019 года», – рассказал Риди.

Напомним, получение данных допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, оставалось последним пунктом в договоре между Россией и ВАДА о полноценном восстановлении в правах отечественного спорта. Однако были сорваны сроки, прописанные в этом соглашении. Эксперты Всемирного антидопингового агентства должны были получить данные до 31 декабря 2018 года, но из-за отсутствия сертифицированного в соответствии с российским законодательством оборудования их предыдущий приезд в Москву закончился ничем.