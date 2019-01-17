«Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак». США разместят новые станции ПРО на Аляске и в космосе

Новую Стратегию развития американской системы ПРО представил 17 января в Пентагоне президент США Дональд Трамп. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В планах США размещение дополнительно 20 станций ПРО на военной базе Форт-Грили на Аляске.

«Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет», – цитирует Трампа «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Главными врагами США на международной арене в новой стратегии называются КНДР, Россия и Иран. Среди планов, помимо станций на Аляске, – возможность размещения систем ПРО в космосе, а также разработка лазерных технологий для беспилотных перехватчиков ракет на ранней стадии полета.

Напомним, в октябре прошлого года Дональд Трамп заявил, что США собираются выйти из Договора о ракетах малой и средней дальности. Американцы считают, что Россия нарушает это соглашение, переговоры к положительным результатам не привели. США уже готовятся к разработке новых вооружений, запрещенных ДРСМД.