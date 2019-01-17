Под Выборгом после лобового столкновения погибли младенец и его мать. Девочку женщина держала на руках

Водитель «Соляриса» вылетел на встречную полосу трассы Скандинавия вечером 17 января. Там он столкнулся с микроавтобусом и убил своих пассажиров — женщину с младенцем.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, легковой автомобиль оказался на встречной полосе около половины восьмого вечера 17 января на 134-м километре трассы до Выборга. У поворота на поселок Гончарово «Солярис» столкнулся с «Фольксваген Мультивен», аварию не пережили 24-летняя девушка и ее шестимесячная дочь, которую мать держала на руках. Водитель, также 24 лет, находится в больнице в тяжелом состоянии. Предположительно, семья ехала в машине такси.