Путина у храма Святого Саввы в Белграде встретили более 125 тыс. сербов. Он пообещал, что Россия заполнит газом три трубопровода для Европы

Президент России Владимир Путин вечером 17 января прибыл в храм Святого Саввы в Белграде. На площади у культового сооружения собрались около 125 тыс. человек.

«Наша благодарность, наша дружба, наше братство, которое мы чувствуем по отношению к российскому народу, никогда не кончатся», – заявил на совместной пресс-конференции с Путиным президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что таких многочисленных митингов в Белграде не было последние 30 лет. «Мы очень тепло относимся к таким проявлениям дружбы и можем это оценить», – заверил в ответ российский президент.

Ово су грађани Србије, дошли су у Београд да подрже Вучића и Путина. Више од 30 хиљада грађана Србије данас шета од палате Албаније до храма Светог Саве. pic.twitter.com/dy7NYkPJvJ — Mирјана Kујовић (@1kujovic) January 17, 2019

Владимир Путин также сообщил, что у России хватит ресурсов, чтобы заполнить все новые газопроводы для Европы — два «Северных потока» и «Турецкий поток». При этом сохранится и возможность транзита газа через Украину. Путин пообещал, что Россия вложит около 1,4 млрд долларов в развитие транспортной инфраструктуры Сербии. Вучич же подчеркнул, что считает российский газ «самым лучшим». Отметим, ранее «Газпром» и «Сербиягаз» совместно с Министерством горного дела и энергетики Сербии подписали меморандум о сотрудничестве при реализации совместных проектов по развитию инфраструктуры СПГ.