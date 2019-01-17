Настя Рыбка и секс-тренер Лесли вернулись в Россию. На родине им распахнули двери камеры в отделе полиции

Тайский след дотянулся за Настей Рыбкой, героиней расследования Алексея Навального об Олеге Дерипаске, в Шереметьево. По прилету 17 января ее и еще троих человек задержали по подозрению в вовлечение в занятия протитуцией.

Депортированных из Таиланда Анастасию Вашукевич, больше известную как Настя Рыбка, и секс-тренера Александра Кириллова, он же Алекс Лесли, задержали в московском аэропорту вечером 17 января. Как передает корреспондент телеканала «Дождь», паспорта в Шереметьево забрали у восьмерых депортированных. Родственники задержаных рассказали изданию Tha Bell, что часть из них отпустили, четверым вменили 240 статью уголовного кодекса — вовлечение в занятие проституцией. Депортированную Вашукевич, как гражданку Белоруссии, из Москвы должны были отправить дальше в Минск.

Рыбку, Лесли и еще нескольких человек задержали в Таиланде в феврале 2018 года. Их обвинили в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы, они признали себя виновными и получили условные сроки.