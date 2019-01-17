В Петербурге ввели режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Беглов просит бизнес заняться уборкой снега

Город заваливает снегом, поэтому 17 января власти ввели режим повышенной готовности для территориальной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Режим повышенной готовности для территориальных систем РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) вводится в случае угрозы возникновения ЧС, в частности, из-за ухудшения погодных условий. Наготове профильные службы пробудут до 9 утра 20 января.

Районные администрации получили приказ взять уборку под особый контроль, в том числе, крыш жилых домов. Крупные учреждения и торговые центры Беглов попросил расчистить от слежавшегося снега свои территории.

Ранее в комитете по благоустройству рассказали, что только в первой половине дня в Петербурге выпало 10 см снега. Для сравнения, всего с начала месяца город накрыло 60 см осадков. Синоптики предсказывают, что за сутки может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Вечером на Выборгской стороне «Яндекс.Навигатор» зафиксировал 10-балльную загруженность дорог. Снежный вихрь пришел в город из Финляндии, где погода уже повлияла на движение пригородных поездов и самолетов.