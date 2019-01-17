Луиш Нету: Мой бывший партнер по «Фенербахче» после жеребьевки написал мне «Я убью тебя!»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету рассказал о трудностях, с которыми петербуржцам придется столкнуться в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Интервью с ним было опубликовано на официальном сайте петербургской команды 17 января.

«"Зениту" не будет просто в Турции. Я был там, я знаю (Нету был в аренде в «Фенербахче» в сезоне 2017/18 – прим. ред.). Поддержка болельщиков заставляет команду рвать и метать. Правда, иногда это работает в обратную сторону — игроки чувствуют давление, раздражаются и начинают совершать ошибки. Мы не чувствуем, что нас ждет там ад, и мы готовы играть в Стамбуле. «Зенит» с его большой историей и традициями побывал на многих стадионах и готов к любому давление со стороны трибун», – заявил Нету.

По словам защитника «Зенита», сразу после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы ему написал бывший партнер по «Фенербахче» Роберто Сольдадо.

«Мы делили комнату на базе, остались хорошими друзьями. Насколько я знаю, он не сможет сыграть из-за травмы, хотя, возможно, что-то изменилось. Сразу после жеребьевки он написал мне: «Я тебя убью!» Вообще, мы часто с ним подшучиваем, постоянно сталкивались на тренировках, пытались обыграть друг друга. У меня остались хорошие взаимоотношения не только с ним, но еще и с Маурисио Ислой, например», – подчеркнул Нету.

Напомним, 11 февраля «Зенит» полетит в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Фенербахче», встреча пройдет 12 февраля. Ответная игра состоится в Петербурге 21 февраля. Сейчас «Зенит» находится на сборах в Катаре.

Луишу Нету – 30 лет. Он играет за «Зенит» с 2013 года. Тогда сине-бело-голубые заплатили за него итальянской «Сиене» 7 млн евро. Всего Нету провел 174 матча за «Зенит» и забил один гол. В текущем сезоне на счету Нету 11 матчей в РПЛ (все начинал в стартовом составе), шесть матчей в Лиге Европы (пять в старте) и еще две игры он провел в Кубке России (обе – в старте). Контракт Нету с «Зенитом» истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что петербургский клуб не будет продлевать с ним контракт, и защитник вернется в Португалию.