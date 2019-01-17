Инженеру Адмиралтейских верфей Емельченкову вменили хищение еще на 34 млн, но из изолятора отправили домой

Фигурант дела о хищении ста миллионов рублей у Минобороны, заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеб Емельченков, отпущен под домашний арест. Накануне ему предъявили новое обвинение, на этот раз речь идет о деньгах на создание модели подлодки проекта 677 «Лада».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, меру пресечения избрал Дзержинский районный суд 17 января, покинуть пределы собственной квартиры Емельченков не сможет минимум до 14 марта 2019 года. Сегодня же ему предъявили обвинение по новому эпизоду мошенничества с контрактами Минобороны. Речь идет о создании трехмерной модели корпуса лодки проекта 677 «Лада», за нее взялась та же АО «НовИТ ПРО», на контракте с которой Емельченков «погорел» год назад – он был арестован по делу о хищении ста миллионов при создании модели лодки «Варшавянка». Гендиректор этой компании, Валерий Пшеничный, был найден мертвым в камере изолятора на Академика Лебедева 5 февраля 2018 года, куда его поместили как обвиняемого по тому же делу.

На этот раз деньги проводили через компанию «Сейд ПРО», фиктивный договор, как считает следствие, был заключен в период с октября 2015 по август 2016 года. На счет компании были переведены 19,2 млн, еще на 59,7 фигуранты купили 13 векселей Сбербанка – ими якобы был покрыт долг перед «Сейд Про».

«Таким образом, АО "НовИТ ПРО" распорядилось денежными средствами министерства обороны РФ для исполнения оборонного заказа, частично якобы выполненного ООО "Сейд ПРО", на общую сумму 78 900 000 рублей, из которых 33 826 310 рублей 60 копеек были похищены», – сообщают в объединенной пресс-службе судов.

Следствие настаивало на дальнейшем аресте Емельченкова, мотивируя это тем, что почти 34 млн Минобороны так и не нашлись.

По делу о «Варшавянке» инженер был заключен под стражу 18 января прошлого года, мера продлевалась в течение года и 15 января 2019-го истекла. «В Санкт-Петербургский городской суд материалы о продлении меры на срок свыше года не поступали», – добавили в пресс-службе.