Потому и не летают. Что стоит за угрозой «Победы» отменить международные рейсы из Пулково

Отмена заграничных рейсов бюджетной дочки «Аэрофлота» вряд ли растопит сердца пограничников в Пулково. Но существует мнение, что демарш «Победы» адресован не ФСБ.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Семнадцать опоздавших рейсов, угроза арестом и срыв поездки в Лондон — предварительные результаты трехдневной войны лоукостера «Победа» и регионального Погрануправления ФСБ. На подходе новые жертвы противостояния — будущие гости старой Европы, жаркой Турции и волнующей Грузии. Бросовых цен для петербуржцев больше не будет. Так решила авиакомпания и указала на виновного. Пресс-служба силовиков сработала на опережение, распространив сентенцию о верховенстве права. Администраторы Пулково предлагают не устраивать из аэропорта поле битвы и начать переговоры.

Камнем преткновения стала еда, а точнее ее отсутствие на рейсах «Победы». Ради неприлично низкой стоимости перелета авиакомпания предлагает своим пассажирам отринуть все лишнее, включая питание. Кухонные отсеки ее самолетов закрыты в соответствии с регламентом и для надежности опломбированы. Но именно недоступное манит пограничников, особенно если речь идет о предполетном досмотре. Для экипажа такое любопытство — источник проблемы: пломбу снять, безопасность помещения продемонстрировать, вызвать ответственного и снова навесить символ непроникновения. С одной стороны, процедура несложная, с другой — на это нужно время. Промедление для лоукостера губительно, так как от скорости разворота воздушного судна зависит рентабельность.

«Модель лоукостера заточена под максимальное использование воздушного судна. Самолет летает непрерывно. Простой на 15 минут чреват тем, что расписание начинает сбиваться, задержка может повлечь серьезные потери для компании. В условиях систематических сбоев модель работать не будет», – объяснил авиаэксперт Федор Борисов.

Начало конфликта было скрыто от посторонних глаз. «Участились случаи отказа членами экипажей авиакомпании «Победа» от предоставления сотрудникам подразделения пограничного контроля для осмотра ряда помещений и технологических отсеков в салоне воздушных судов следующих по международным маршрутам», – довольно сдержанно сообщила 15 января пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Ведомство процитировало утвержденную 25 лет назад норму закона, согласно которой его военнослужащие право имеют, и намекнуло об ответственности за несогласие.

Официально авиакомпания на этот выпад не ответила. В ход пошли информированные источники, которые устами журналистов выдвинули ультиматум – «Победа» готова прекратить летать за рубеж из-за того, что силовые структуры в Пулково влияют на расписание. Осведомленный собеседник намекнул на скрытые мотивы, заявив, что лоукостер летает с опломбированными отсеками полтора года, но до 14 января это обстоятельство никого не волновало.

На угрозу пограничники отреагировали на следующий день. Снова официальный релиз, но в нем уже сквозили эмоции: пломбы названы «стикерами с росписью неизвестных лиц», а упомянутая ранее ответственность за противление конкретизирована — «до 15 суток административного ареста».

«Пограничное управление напоминает, осмотр всех помещений и технологических отсеков воздушных судов заграничного следования осуществляется сотрудниками подразделений

пограничного контроля и проводится на всех воздушных судах, независимо от названия авиакомпании и государственной принадлежности. Исключений по сокращению государственной функции в ходе проведения пограничного контроля транспортных средств заграничного следования действующим российским законодательством не предусмотрено и ранее не применялись», – отрезала структура ФСБ, упомянув, что в отношении строптивых сотрудников авиакомпании проводится проверка, а в адрес руководства «Победы» направлено предписание о недопустимости подобных действий.

Первыми рикошет ощутили на себе обладатели билетов на рейс Петербург-Лондон. 17 января десятки несостоявшихся пассажиров получили от перевозчика сообщение, что с 13 марта он прекращает полеты из Пулково в столицу Великобритании. Альтернатива предложена: вернуть деньги или лететь через Москву. В тот же день выяснилось, что невозможно купить билеты для мартовской поездки в Стамбул: сервис бронирования выдает «нет мест». Билеты в Жирону, Берлин, Пизу, Кельн и Тбилиси пока в продаже, но накануне система пыталась отправить петербуржцев в эти города через Москву или Ростов-на-Дону.

На данном этапе речь идет только о лондонском рейсе, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, так как «на этом маршруте выкуплено минимальное количество билетов и отмена полетов не отразится на клиентах». Но уже с апреля, когда закончится зимнее расписание, авиакомпания готова вовсе отказаться от зарубежных полетов из Северной столицы. Пассажиры не пострадают, поскольку продажи на рейсы летнего расписания не открывались, отметил представитель лоукостера. Сейчас «Победа» летает из Пулково за границу от двух до семи раз в неделю – всего в ее еженедельном расписании 27 рейсов туда-обратно.

Закрытие «Победой» международных полетов из Пулково может серьезно ударить по кошельку петербуржцев. Как посчитал сервис бронирования tutu.ru, прямой рейс в Лондон у другой «дочки» «Аэрофлота», компании «Россия», в конце февраля стоит 5300 рублей, тогда как у «Победы» – 2712, в Милан — 6078 против 3090 рублей. В Кельн и Пизу можно добраться только с пересадкой в Москве, причем альтернативные варианты дороже в среднем в шесть и пять раз соответственно.

На этот раз пресс-служба авиакомпании была прямолинейна, заявив, что отмена полетов связана «с систематическими задержками рейсов в Пулково службами аэропорта». С 14 января в Петербурге были задержаны 17 рейсов, общее время промедления составило более 15 часов.

Использованная перевозчиком формулировка «по вине служб аэропорта» вынудила подключиться ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». «Официальных уведомлений о несогласии с процедурой досмотра службами авиационной безопасности аэропорта Пулково оператор аэропорта от авиакомпании «Победа» не получал», – сообщили в компании, подчеркнув, что сторонами конфликта выступают исключительно лоукостер и погранконтроль.

Как отмечает главный редактор профильного портала frequentflyers.ru Илья Шатилин, Пулково всегда славилось своими повышенными требованиями к безопасности. «Например, вынимать компьютер при входном досмотре не заставляют ни в одном другом аэропорту», – говорит он, соглашаясь при этом, что поведение «Победы» лежит скорее в плоскости шантажа и стремлении вынести проблему на федеральный уровень.

В профессиональной среде обсуждают другой недавний конфликт «дочки» «Аэрофлота» с ФСБ. Он произошел в базовом аэропорту перевозчика – Внуково. Лоукостер отказал в бесплатной перевозке депортированных граждан. После этого пограничники потребовали, чтобы пассажиров не сажали в шаттлы, раньше, чем экипаж поднимется на борт. Это привело к массовой задержке рейсов.

Сокращение полетной программы «Победы» может стать препятствием для превращения Пулково в узловой аэропорт для лоукостеров, идею которого вынашивает Смольный. Ранее сообщалось, для этой цели планируется использовать площадку «Пулково-2», причем «Победа» рассматривалась как флагманский перевозчик.

Сейчас более 3 млн петербуржцев летают через конкурирующие хабы: Москву, Хельсинки, города Прибалтики; при этом авиакомпании пользуются Пулково, но денег городу не приносят, так как не зарегистрированы здесь. Если бы «Победа» получила прописку в Северной столице, налоговые поступления в бюджет составили бы до 500 млн рублей в год.

В четверг, 17 января, в ситуацию, по данным «Фонтанки», попытался вмешаться Смольный. Ушедший с поста главы комитета по стратегическому планированию Иван Филлипов был назначен советником по транспорту врио губернатора и первый день своей работы посвятил как раз проблеме «Победы». Об итогах он собирался вечером докладывать Александру Беглову.



Свою заинтересованность «в развитии международных авиаперевозок, расширении продуктового предложения и маршрутной сети для авиапассажиров» признает и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Оператор Пулково сообщил, что уже «направил авиакомпании «Победа» предложение создать рабочую группу для выработки процедуры досмотра ВС, удовлетворяющей требованиям всех задействованных сторон».

Галина Бояркова,

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»