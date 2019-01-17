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18.01.2019 00:48
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Взрыв перед аудитом. Почему бывшая крупнейшая типография Петербурга была обречена

В газетном комплексе на юго-западе города сгорели три человека. Два месяца назад МЧС повторно нашло массу нарушений пожарной безопасности. Государственный владелец бывшей типографии, тем временем, готовил объект к оценке с последующей продажей.

Взрыв перед аудитом. Почему бывшая крупнейшая типография Петербурга была обречена

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", пользователь Юля Пума

Следственный комитет ищет виновных в крупном пожаре на Ленинском проспекте и запрашивает у МЧС результаты недавней внеплановой проверки. Санкт-Петербургский газетный комплекс, переставший работать как типография и отдавший площади в аренду, слыл хроническим нарушителем.

Пожар на Ленинском, 139 тушили почти шесть часов, следует из отчета ГУ МЧС Петербурга. Начался он в четыре, закончился к десяти вечера.

Горел Санкт-Петербургский газетный комплекс – филиал акционерного общества «Первая образцовая типография» (ПОТ), принадлежащего Росимуществу. Это четырехэтажное здание размером 200 на 100 метров.

На Ленинском собрались первые лица. Александр Беглов руководил, начальник ГУ МЧС Алексей Аникин инспектировал, руководитель ГСУ СК Петербурга Александр Клаус ждал количества погибших, для более точной квалификации уголовного дела. Пока оно возбуждено по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Взрыв перед аудитом. Почему бывшая крупнейшая типография Петербурга была обречена

На втором этаже, примерно в районе стыка расположенных под прямым углом крыльев здания, специалисты нашли место взрыва. Его источник неясен, но очаг возгорания находился там же. Очевидцы тоже утверждали, что перед пожаром слышали хлопок.

От взрыва и огня рухнули перекрытия между вторым и третьим этажами. При разборе завалов нашли тела трех человек. По данным комитета здравоохранения Петербурга, пострадали еще трое. Двух пациентов отправили в больницу № 26 с нехарактерными для пожара травмами – ушибом грудной клетки и переломом носа. Один, отравленный угарным газом, госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Пожар пришелся на горячие времена для ПОТ. Компания с начала января отбирала подрядчика для оценки стоимости имущества и имущественных прав, подвести итоги планировалось 25 января. По одной из версий, прежде всего государству необходимо оценить здание в Москве и газетный комплекс в Петербурге, но провести имущественный аудит не успели.

Доходы Первой образцовой типографии составляют почти 4 млрд рублей в год, но этого не хватает. 2017-й она закончила с убытком полмиллиарда. По данным официального сайта, сейчас ПОТ имеет лишь четыре полиграфических филиала – в Кирове, Нижнем Новгороде, Чехове и Ульяновске. Пару лет назад ей принадлежали типографии в Одинцово, Дмитрове, Туле и, соответственно, Петербурге.

В основном, ПОТ ориентирована на сдачу площадей. В прошлом году она проводила отбор риелторов, которые должны искать арендаторов нежилых помещений. Бывшие типографские комплексы подходят для офисов, складов, магазинов, помещений свободного назначения.

Петербургский газетный комплекс тоже поделен между арендаторами. Здесь офисы снимают завод измерительных приборов, компании по производству фото- и прочей профессиональной бумаги, пункты выдачи товаров, магазины – под свои склады.

Свой кусочек в здании, на правах аренды, имеет даже ГУ МЧС Петербурга. В ноябре 2018 года начальник ведомства и директор комплекса заключили контракт стоимостью 3000 рублей на предоставление 15 квадратных метров для размещения оборудования Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового скопления населения (ОКСИОН). Еще 15 тысяч рублей МЧС заплатило за электроснабжение системы.

Официально Санкт-Петербургский газетный комплекс (ГК) прекратил работу 1 сентября 2018 года, хотя и раньше многие помещения были отданы в аренду. Росимущество в лице своей «дочки» – «Первой образцовой типографии» – потеряло интерес к производственной функции ГК и других филиалов уже давно. В 2016 году прошли странные торги по приватизации ПОТ. За рекордно малые 2 млрд рублей (участники аукциона готовились отдавать около 10 млрд, но по разным причинам их не допустили до торгов) ее купила компания «Юнитекс», за которой якобы стояли структуры предпринимателя Бориса Минца.

Для приобретения 100 % акций ПОТ «Юнитекс» в мае 2016-го взял годовой кредит 2 млрд рублей у Промсвязьбанка, через два дня типография заключила с банком договор ипотеки нежилых зданий и земельного здания в обеспечение исполнения обязательств «Юнитекса». Оценка предмета ипотеки составила 3,7 млрд рублей. В свою очередь, Промсвязьбанк переуступил права требования офшору. Государство оспорило торги, и акции ПОТ вернулись Росимуществу, ипотечный договор тоже признали недействительным. «Юнитекс» и Промсвязьбанк в настоящее время оспаривают это решение, заседание в Арбитражном суде Московского округа пройдет 21 января.

Санкт-Петербургский газетный комплекс был головной болью для «Первой образцовой типографии» и, соответственно, государства. Здание требует ухода и вложений. В ноябре 2018 года МЧС провело внеплановую проверку и нашло десяток грубых нарушений пожарной безопасности, причем повторных. Неисправны система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, нет даже световых табло «выход» в коридоре 3-го этажа, отсутствуют речевые оповещатели во вновь выгороженных помещениях, система оповещения не работает при переключении на резервный источник питания, несущие элементы здания – балки перекрытий, диафрагмы жесткости – не доведены до требуемого уровня огнестойкости, более 40 процентов здания не оборудованы автоматическими установками пожаротушения.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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