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Город
17.01.2019 21:31
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«Я умный, я даже не возьмусь». «Фонтанка» присмотрелась к новому руководителю комитета по инвестициям

Роману Голованову, досталось непростое инвестиционное наследие Петербурга. «Фонтанка» оценила его чувство юмора и умение отвечать на вопросы.

«Я умный, я даже не возьмусь». «Фонтанка» присмотрелась к новому руководителю комитета по инвестициям

Роман Голованов, фото с сайта spbinvestment.ru

Роман Голованов свою работу в комитете по инвестициям (а тогда еще и стратегическим проектам) начал в 2008 году, когда ведомством управлял будущий министр транспорта, а ныне гендиректор Группы ЛСР Максим Соколов.  Дослужился до начальника отдела проектов на основе государственно частного-партнерства.

«Проекты, реализацию которых курировал Роман Голованов, легко можно увидеть в Санкт-Петербурге, – писали на сайте Смольного в 2015 году. – Это новые детские сады, школы и улично-дорожная сеть в жилом комплексе «Славянка». На подходе – ряд проектов государственно-частного партнерства: создание и эксплуатация частной компанией поликлиники на территории микрорайона Славянка и реконструкция роддома №17 на улице Вавиловых, физкультурно-оздоровительный комплекс в Сестрорецке. На днях на заседании Правительства Санкт-Петербурга был одобрен пилотный проект создания и эксплуатации реабилитационного корпуса на территории Городской больницы №40». 

Проще говоря, осматриваться новому председателю не придется, ведь за три года мало что изменилось, и с этими же проектами Голованову работать и сейчас: ГЧП в Славянке будет обсуждаться на заседании правительства 21 января, правила землепользования под реабилитационный корпус еще только предстоит изменить, а посмотреть на обветшавший роддом активисты Калининского района пригласили Александра Беглова буквально накануне.

По словам источников «Фонтанки», близких к инвестиционному блоку, увольнение Голованова из комитета весной 2018 года выдалось неприятным. «В отношении него была составлена негативная характеристика со стороны компетентных органов, были жалобы инвесторов», – уверяет собеседник. – Уже после написания заявления Голованов передумал и некоторое время пытался вернуться в ведомство, но этого не случилось».

Случилось сейчас, после работы в АО «ИК «Питер Траст» и «ВЭБ инфраструктура». По информации «Фонтанки», последнее место работы он покинул еще до истечения испытательного срока. «Считаю неуместным комментировать слухи, – отвечает чиновник на уточняющий вопрос.  – Изменение мною места работы напрямую связано с предложением возглавить комитет по инвестициям Санкт-Петербурга».

О наследии, которое оставила после своего ухода экс-глава комитета Ирина Бабюк, «Фонтанка» уже писала ранее: незавершенные или отмененные проекты,  неопределенность в области трамвайных концессий, общественные выступления последних месяцев в связи с резонансными стройками и конфликт с депутатами. Все эти вопросы надо будет решать новому председателю, что бы там ни было написано у него на аватарке в мессенджерах.

Аватарка Романа Голованова в одном из мессенджеров
Аватарка Романа Голованова в одном из мессенджеров
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На сайте Национального центра ГЧП сообщается, что Роман Голованов в 1992 году начинал трудовую деятельность в качестве корреспондента на «Петербургском радио». Годы работы в  госструктурах профессиональную журналистскую солидарность из него, судя по всему, выбили. Накануне обсуждать свое грядущее назначение он отказался под тем предлогом, что не обсуждает слухи. 17 января оставалась надежда переговорить с главой комитета без посредников, но в итоге Роман Алексеевич попросил направить вопросы через пресс-службу. Правда, и ответил на них оперативно, надо признать.

Говоря об основных приоритетах для привлечения инвестиций, Голованов рассуждает широко и ссылается на стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года. «Это, прежде всего, развитие новых наукоемких и высокотехнологичных отраслей, в том числе: фармацевтической промышленности, производства высокотехнологичной медицинской техники и медицинских изделий, информационных технологий, – перечисляет чиновник. – Также в приоритете развитие транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры и проекты, благодаря которым мы сможем улучшить качество городской среды и условий ведения бизнеса (культура, спорт, здравоохранение)». Напомним, саму стратегию Александр Беглов подписал в конце года, однако уже после стало известно, что документ будут корректировать, чтобы сделать его более реалистичным. Доля инвестиций в основной капитал в Петербурге, если верить стратегии, дойдет до 25%, а доходы городского бюджета вырастут в 3,4 раза.

Еще один важный вопрос — сама организация работы комитета. В своем последнем крупном интервью в качестве главы ведомства Ирина Бабюк приводила в пример практику других регионов, где руководители инвестиционного блока одновременно занимают должность заместителя руководителя региона. «Это позволяет эффективнее регулировать инвестиционные процессы, – говорила Бабюк. – Чтобы быть правильно понятой, подчеркну, что говорю это не из личных политических амбиций». Насчет амбиций сложно судить, но при нынешнем кадровом призыве Голованов вряд ли будет претендовать на позицию вице-губернатора, да и прямое подчинение главе города ведомство может потерять. «Решение данного вопроса не входит в сферу полномочий председателя комитета», – аккуратно комментирует Голованов.

Чуть определеннее отвечает он на вопрос о возможном выведении из-под ведения комитета ГБУ «Управление инвестиций», которое занимается предоставлением участков под цели, связанные с капстроительством: «В настоящее время такая перспектива не рассматривается».

Многим памятны публичные дискуссии между инвестблоком и вице-губернатором Игорем Албиным относительно механизма минимального гарантированного дохода, с помощью которого город делит с инвестором риски по окупаемости проекта: по этому принципу функционирует ЗСД, трамвай «Чижик», он же предполагался при планировании других транспортных проектов комитета. Размер возможных бюджетных выплат концессионерам в течение 30 лет оценивался более чем в 200 млрд рублей, и Албин предлагал отказаться от подобной системы, продлив сроки действия концессии. С кем теперь придется спорить главе комитета не ясно, но некоторая позиция у него уже есть. «Механизм МГД необходим для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые несут в себе значимую социальную составляющую, – говорит Голованов. – При этом вопрос необходимости экономического участия города всегда должен быть максимально обоснован и аргументирован».

По словам сотрудников комитета, которых сегодня Беглов знакомил с новым руководителем, Голованов выразил надежду, что они быстро введут его в курс дела, тем более, что многих из них он знает. Подчиненным он сообщил, что до понедельника в Москве заканчивает дела, потом — в бой.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

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