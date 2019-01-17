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Происшествия
17.01.2019 20:18
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Петербург застрял в снегу. Буксуют все: фуры, автобусы, легковушки, «Газели». Не смог даже Rolls-Royce

Петербург застрял в снегу. Буксуют все: фуры, автобусы, легковушки, «Газели». Не смог даже Rolls-Royce

Телеграм-канал «Мегаполис»

«Жуткий гололёд и снежная каша», – так описывают дорожные условия петербуржцы вечером 17 января. После получасового 10-балльного коллапса к 19:08 стало чуть свободнее – 9 баллов, а вскоре и 8 баллов.

Сегодня день буксующего в снегу транспорта. Начало положили ещё утром вантовый мост на КАД и путепровод на проспекте Маршала Жукова, а днём и особенно к вечеру буксовали не только фуры, но и общественный транспорт, и легковушки. То есть стояли не потому, что проезд закрыт, а потому что сдвинуться не получается.

Пассажирам пришлось прикладывать усилия, чтобы продолжить путь на общественном транспорте. Хотя пешком, возможно, во многих случаях было бы быстрее. Вот так выталкивали маршрутку на Лужской улице.

Вот так пассажиры болели за автобус, колыхающийся на круговом пересечении Гражданского и Северного проспектов. Та же судьба постигла маршрутки на перекрёстке Гражданского и Науки, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«На Автовском путепроводе от «О'Кея» на Жукова в сторону метро «Автово» не могут подняться пустые фуры. Стоят скучают, крутят колеса и стоят на месте. Видать, придётся ждать им, пока растает снег», – шутят в «ДТП и ЧП». А может, и не шутят.

Вот так встал транспорт в горку на пересечении проспекта Тореза и Светлановского проспекта.

Телеграм-канал «Мегаполис»
Телеграм-канал «Мегаполис»

На перекрестке Светлановского и Просвещения на трамвайных путях застряла спецтехника, остановив и трамваи.

Телеграм-канал «Мегаполис»
Телеграм-канал «Мегаполис»

По дороге в Купчино трамвайные пути перекрыл легковой автомобиль. «Мужчина на «Мерседесе» не туда повернул, поехал по трамвайным путям и застрял», – пишут в «ДТП и ЧП».

vk.com/spb_today
vk.com/spb_today

А вот так выглядят трамвайные пути на Ириновском проспекте.  

Телеграм-канал «Мегаполис»
Телеграм-канал «Мегаполис»

И, наконец, застрявший «Роллс-Ройс». Его водитель решил, что будет быстрее, если с Пироговской набережной проскочить на Литейный мост, а не ехать, как положено, на Арсенальную.

Телеграм-канал «Мегаполис»
Телеграм-канал «Мегаполис»

Репортаж с севера продолжается: «Руставели, поворот на Карпинского, встали из-за застрявшей маршрутки, также из-за этого встал весь Северный проспект в сторону Руставели. Ребята, не суйтесь на Карпинского в сторону Руставели, там на выезде сломались или догнали друг друга три автобуса, на Руставели не выехать, только если под «кирпич».

Телеграм-канал «Мегаполис»
Телеграм-канал «Мегаполис»

«Стоит Пискаревский (соответственно, стоят и Бестужевская, Замшина, Мечникова, Маршала Блюхера) в сторону кольца Руставели – Науки. На повороте к гаражам встряла фура, перекрыв две правые полосы. Также стоит карман от кольца Руставели – Науки в сторону Пискаревского – на выезде на Пискаревский застряла «Газель», собрался затор. Автобусу не подняться на Пискарёвский путепровод от ж/д станции Пискарёвка, соответственно, этот выезд на Пискарёвский путепровод блокирован», – предупреждают очевидцы.

vk.com/spb_today
vk.com/spb_today

Особая история – на дорогах к Всеволожску, Колтушам и Разметелево и Мяглово. Во-первых, фуры, съезжая с КАД, максимально снижают скорость. На Дороге жизни к тому же произошло смертельное ДТП. На узком Колтушском шоссе между Всеволожском и «Колой» плотно последние несколько часов. Пользователи «Яндекс.Навигатора» поясняют, что буксуют фуры, объезжающие систему «Платон» по региональным трассам.

Петербург застрял в снегу. Буксуют все: фуры, автобусы, легковушки, «Газели». Не смог даже Rolls-Royce

В дорожном комитете Ленобласти рассказали, что на самые загруженные дороги вышла дополнительная техника. Сейчас на уборке задействовано порядка 500 машин. «И техника, и люди сейчас работают без перерывов, обстановка очень сложная, просим водителей быть передельно внимательными и, по возможности, пропускать уборочные машины», – отметили областные дорожники.

Были и успехи. По льду Сортировочного моста двигались, хоть и ползком.

В пятницу, 18 января, в Петербурге ожидается небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, ночью 6 – 11 м/с, днем 4 – 9 м/с. Температура воздуха в течение суток минус 6 – 8 градусов. На дорогах гололедица, предупреждает городское ГУ МЧС.

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