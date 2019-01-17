ДНС подтвердила покупку сети «Кей». Сделка будет закрыта в первом квартале

Петербургская сеть «Кей» передает свои магазины владивостокской компании ДНС. Об этом сообщил руководитель последней Дмитрий Алексеев на своей странице в социальной сети Facebook.

«Условия сделки подразумевают, что для клиентов и сотрудников компании «Кей» изменения пройдут максимально незаметно. ДНС будет поддерживать гарантию на ранее приобретённую технику», – написал он. Магазины продолжат свою работу, но со временем будут перестраиваться и переходить под бренд ДНС.

Топ-менеджер уточнил, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2019 года, но ее сумму не раскрыл.

О том, что сеть «Кей» покидает петербургский рынок, «Фонтанка» сообщила 12 января. По словам сотрудников ретейлера, в рамках сделки DNS арендует у «Кей» его собственные помещения. Также петербургский ретейлер переуступит права на часть площадей, которые снимает в торговых комплексах, а оставшиеся магазины просто закроет.

Сеть «Кей» была основана в 1991 году. По данным СПАРК, ее собственниками являются Михаил Иващенко (74%) и Елена Терентьева (26%). Очевидных финансовых проблем компания не испытывала. По итогам 2017 года выручка ООО «Кей» составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль – 11 млн рублей.

По мнению экспертов, «Кей» не увидел для себя перспектив развития: с одной стороны на него давят крупные федеральные игроки, которые благодаря объемам могут получать более выгодные условия от поставщиков, с другой стороны – трансграничная торговля.