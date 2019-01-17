Таможенники признали проблему задержки грузов. Виновато программное обеспечение

С 1 января часть грузов, проходящих через российскую границу, задерживается на несколько суток. Это связано с изменением кодов бюджетной классификации и сбоями в работе програмного обеспечения. Эту информацию 17 января «Фонтанке» подтвердили в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ).

«С начала 2019 года в таможенных органах Российской Федерации отмечались отдельные проблемы взаимодействия программ декларирования товаров и программ, с применением которых осуществляется учет денежных средств. Они влияли на скорость осуществления выпуска товаров и были связаны с проводимыми мероприятиями по смене одного из ключевых справочников — кодов бюджетной классификации (КБК). С 1 января возможность использования денежных средств, ранее внесенных по платежным поручениям, в которых в качестве реквизита отражены действовавшие до 01.01.2019 КБК, не утрачена участниками внешнеэкономической деятельности», – сообщили в СЗТУ.

В ведомстве также добавили, что предпринимают все необходимые действия по устранению проблемы и уже привлекли к ним разработчиков программ.

Как уточнил "Фонтанке" директор гильдии участников внешнеэкомомической деятельности «Гермес» Роман Козлов, в его организацию продолжает поступать информация о технических сбоях от компаний, деятельность которых связана с переправлением грузов через российские границы.

Кроме того, он сообщил о том, что "проблема не единична" и возникла у многих компаний, и для некоторых из них может обернуться серьезными убытками. Как объяснила гендиректор занимающейся импортом овощей и фруктов компании «Айсель Групп» Дарья Панова, задержки грузов даже на пару дней срывают договоренности с покупателями товаров, а также вынуждают корабли задерживаться в порту. Их простой также требует оплаты.