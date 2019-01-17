Путин: Россия будет помогать Сербии в укреплении обороноспособности

Россия будет и далее оказывать содействие в укреплении оборонного потенциала Сербии, а также продолжать практику совместных военных учений, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров в Белграде 17 января.

"Обсудили с сербскими партнерами также вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Будем и далее идти навстречу сербскому руководству, оказывать содействие в укреплении обороноспособности Сербии, развивать научно-производственную кооперацию с оборонными предприятиями страны, продолжать практику совместных войсковых учений", – цитирует российского президента агентство РИА Новости.