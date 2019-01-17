В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Ленинском вскоре после приезда Беглова. В огне погибли трое

Открытое пламя на территории газетного комплекса в Кировском районе Петербурга ликвидировано вечером 17 января. На место кроме Беглова приехал глава петербургского Следкома, найдены тела трех человек.

Уголовное дело, которое было возбуждено после обнаружения тела неизвестного во время пожара в газетном комплексе на Ленинском проспекте, дом 139, переквалифицировано на третью часть той же 109-й статьи УК РФ -- причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Среди завалов нашли тела трех человек. Как сообщает Следком, на место выехал руководитель Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус.

Открытое пламя, сообщают в региональном управлении МЧС, было ликвидировано в 18:15, как раз когда руководить тушением газетного комплекса приехал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Здание комплекса загорелось около четырех часов дня, пожару был присвоен второй из пяти возможных номеров сложности. Пламя распространилось на площади в сто квадратных метров, между этажами рухнули перекрытия.