Тысячи сотрудников Пенсионного фонда России потеряют работу в 2019 году

Пенсионный фонд России в начавшемся 2019 году готовит сокращение штатов. Из-за развития цифровизации своих мест лишатся тысячи людей.

«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы (по сокращению), как правило, это несколько тысяч человек»,— сообщил в интервью РБК от 17 января глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

В годовом отчете Пенсионного фонда за 2017 год указано, что в нем работали более 108 тысяч человек. Большинство сотрудников женщины, которые проработали в фонде более 10 лет. Также Дроздов заявил о том, что фонд может поменять организационно-правовую форму и превратиться в НКО.