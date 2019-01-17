К смерти на Дороге жизни привёл выезд на встречку. «Матиз» не выстоял

Смертельное ДТП случилось на заметаемой метелью Дороге жизни. Там и без того проехать непросто, а с ним совсем коллапс.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 января около 17:20 на 13-м километре дороги Санкт-Петербург – Морье женщина 1959 года рождения на «Дэу Матизе», по предварительной версии, выехала на встречную полосу и врезалась в «Пежо» под управлением мужчины 1952 года рождения. Водитель «Матиза» погибла.

Это ДТП продолжает серию тяжёлых аварий, спровоцированных выездом на встречную полосу. Читайте о них в «Ранее по теме».

На Дороге жизни, Колтушском шоссе, Мягловском шоссе сейчас вообще непросто. Дороги там узкие, большегрузы едут с трудом. В Петербурге по-прежнему максимальная загруженность – 10 баллов держатся уже более получаса.