Генпрокуратура не готова освобождать Михальченко. Она обжаловала лояльный приговор за контрабанду алкоголя

Генеральная прокуратура опротестовала приговор бывшему петербургскому миллиардеру Дмитрию Михальченко, получившему меньше пяти лет за контрабанду алкоголя. Сам подсудимый остался доволен.

Как следует из картотеки Басманного суда, прокуратура направила апелляционное представление на приговор Михальченко, его помощнику по холдингу «Форум» Борису Коревскому и сомелье Алексею Мищенко. Ведомство считает срок наказания 4 года 7 месяцев слишком коротким, в прениях представитель обвинения запрашивал для Михальченко в два раза больше.

Адвокат Игорь Решетников уточнил «Фонтанке», что Борис Коревский, получивший пять лет, тоже обжаловал приговор. Он не признавал вину в контрабанде и мошенничестве.

Михальченко жалобу не подавал. По новому пересчету проведенного в СИЗО времени (день за полтора в колонии) он уже отбыл более четырех лет. На пути к свободе бизнесмена может остановить дело о создании преступного сообщества для хищений на реконструкции объектов государственной важности. Следственный комитет отводит Дмитрию Михальченко одну из ключевых ролей.

Михальченко арестовали 30 марта 2016 года. Практически весь его бизнес, включая порт «Бронка» и Единый центр документов, перешел семьям бывшего начальника ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ Николая Негодова. В конце 2018-го знаковая для Михальченко бизнес-структура, охранное предприятие «Магистраль», потеряла контроль над петербургскими вокзалами.